Росіяни розстріляли колону жінок та дітей на Київщині під час евакуації: 7 загиблих

Цинізм окупантів не має меж. Рашисти вбивають жінок та дітей навіть під час їх евакуації за погодженим (!) "зеленим" коридором.

Чергове звірство російські загарбники скоїли 11 березня. Вони розстріляли колону мирних жителів, яка складалась винятково з жінок та дітей, під час спроби евакуації з села Перемога в бік села Гостролуччя.

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Цей гуманітарний коридор на Київщині був попередньо погодженим, але і це не зупинило рашистів. Унаслідок їхнього цинічного обстрілу загинули 7 людей, серед них – 1 дитина. Точну кількість поранених ще встановлюють.

Частину колони розстріляли, решту – розвернули

Після звірської атаки окупанти змусили залишки колони повернутися до села Перемога. Мирні люди й досі заблоковані там: уцілілих жінок та дітей не випускають із населеного пункту. Сконтактувати із мешканцями села практично неможливо. Як і надати їм гуманітарну чи медичну допомогу.

У Головному управлінні розвідки України нагадали, що захист цивільного населення під час війни регулюється нормами міжнародного гуманітарного права. Зокрема – Четвертою Женевською конвенцією. Відповідно до неї, умисні напади на цивільних осіб, які не беруть жодної участі в бойових діях, дорівнюють воєнному злочину.

Додамо, що, попри підлість загарбників, завдяки гуманітарним коридорам таки вдалося евакуювати частину постраждалих людей на Київщині, а також в інших регіонах. За попередню добу, 11 березня, визволили понад 7 тисяч українців.

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