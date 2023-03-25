"Росіяни називали цю трасу тиром": подружжя вижило після того, як їх розстріляли в авто

Російські загарбники здійснили колосальну кількість воєнних злочинів на території України. Зокрема, на Харківщині окупанти прицільно розстріляли цивільне авто. На щастя, подружжю вдалося вижити.

Як зазначила кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, сьогодні в Харківській області зафіксовано понад 13 200 воєнних злочинів, які здійснили росіяни. Втім, насправді трагедій більше, адже часто подібні інциденти об'єднуються в одне кримінальне провадження.

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Окупанти обстріляли пару в авто, але їм вдалося вижити

У червні 2022 року окупанти розстріляли цивільну автівку в якій їхали Валерія та Андрій, щоб евакуювати своїх рідних. Це сталося на трасі поблизу селища Велика Комишуваха на Харківщині. Російські військові цинічно гатили по авто, хоча й знали, що там перебувають цивільні.

Подружжю дивом вдалося вижити. До речі, за цією шокуючою історією зняли документальний фільм "Іди за мною".

"Чоловік був дуже сильно поранений, жінка намагалася йому допомогти. Однак коли він втратив свідомість, пішла шукати допомогу. Все це бачили та зняли наші військові", – повідомила кореспондентка.

Оператор дрона скерував до Валерії БпЛА із запискою, у якій зазначив: "Йди за мною". Військовий ЗСУ намагався покликати дівчину за собою, щоб відвести в безпеку, оскільки машина була майже на лінії зіткнення.

Дівчині вимушено довелося залишити чоловіка, адже йому потрібна була допомога. Однак евакуювати його було просто неможливо через те, що вони перебували "на нулі".

У чоловіка була велика кровотеча з ноги. Спочатку я не побачила поранення у голову. Почала діставати з багажника будь-які речі, перев'язувати рушниками, светрами, джинсами, щоб якось зупинити кровотечу. Потім я вже побачила, що поцілили в голову й пішла за квадрокоптером. Він вів мене прямо по дорозі, мені стріляли в спину, біля мене підривалися міни,

– розповіла Валерія.

Андрій прийшов до тями, коли пішов дощ. Спочатку він сховався у багажнику машини, а потім пішки дійшов до позицій українських військових. Водночас окупанти бачили пораненого чоловіка, але не надали йому жодної допомоги.

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Україна знає, хто винен в обстрілі автівки

Наші правоохоронці встановили особу окупанта, який обстріляв авто подружжя. Ним виявився 25-річний житель Москви Клим Кержаєв. Він є командиром мотострілецької роти першої танкової армії західного воєнного округу Росії.

Зібрали дуже багато доказів, що це дійсно він. Є кілька перехоплених телефонних розмов, де він зізнається своїй дружині, що вбив людей і бачив, що це цивільні,

– зауважила кореспондентка.

Під час розмови він розповідає, що спочатку йому здалося нібито в авто двоє жінок і він відкрив вогонь. Окрім того, про свої звірства в Україні окупант розповідав другові. Вони називали тиром цю трасу, що постійно обстрілювали.

Українські спеціалісти провели багато експертиз, які підтверджують причетність цієї особи до обстрілу цивільної автівки, зокрема аналіз голосу. До того ж є свідчення військовополоненого, який впізнав Кержаєва.