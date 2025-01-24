У мережі назвали ім'я воєнного злочинця, який може бути причетний до розстрілу 6 воїнв ЗСУ

Один з російських окупантів, який нещодавно розстріляв полонених українців, служить в 30 бригаді Росії. У мережі поширили ім'я та фото злочинця.

Про це 24 Канал пише з посиланням на команду Еvocation.info. Вона встановила, що 6 українських бійців прицільним пострілом у спину вбив росіянин Олег Яковлєв. Він є бійцем підрозділу "Шторм", який брав участь в окупації населених пунктів на Донеччині.

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Що відомо про російського окупанта

Коли сталася страта українських військовополонених – невідомо. Але розслідувачі дізналися, що росіяни хотіли приховати факт розстрілу військовополонених. Вони дочекалися, доки дрон від них полетить, та дістали автомати. Фільмування вів один з окупантів, ймовірно, для особистого архіву.

Чоловік, який стріляв у воїнів ЗСУ має позивний "Сара", адже окупанти за кадром саме так його і називали. До того ж такий напис був на його спорядженні.

Вдалося встановити, що "Сара" – це Яковлєв Олег Володимирович, який народився 16 червня 1992 року. Він приїхав на фронт із Саратова.



Встановлено ім'я одного з терористів, який розстріляв військовополонених / Фото Еvocation.info

Судячи з соцмереж Яковлєва, це типовий рашист, який, не зміг нічого добитися в житті та вирішив піти вбивати інших,

– пишуть члени Еvocation.info.

Про окупанта відомо, що він у цивільному житті займався відкачуванням вигрібних ям. Також Яковлєв часто вживав алкоголь і наркотики.

Дружини в терориста немає, вони розлучилися. Але в Олега Яковлєва залишилися дві доньки.

Чоловік намагався знайти собі пару через чат знайомств. Він ділився з користувачами історією про червоні труси, з якими він ходив у штурм. Не дивно, що повідомлення написані з купою помилок.

Повідомлення Олега Яковлєва у соціальних мережах / Скриншот Еvocation.info

За інформацією розслідувачів, Олег Яковлєв вважає себе вірянином, але попри це без причини вбив 6 людей без зброї.

Зазначимо, ГУР України вдалося встановити, що наказ на розстріл військовополонених віддав окупант з 64 окремої мотострілецької бригади.