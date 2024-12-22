Росіяни розстріляли українських захисників: у 110-й бригаді розповіли деталі

Російські загарбники скоїли черговий воєнний злочин та розстріляли 4 українських військовополонених. Трагедія сталася на Времівському напрямку. Відомо, що стратили бійців 110 окремої механізованої бригади.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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У 110-й бригаді розповіли деталі розстрілу

Зранку 22 грудня у мережі з'явилися кадри, на яких російські загарбники розстрілюють українських військових, які здаються у полон. Пресофіцер 110 окремої механізованої бригади імені Марка Безручка Іван Сєкач підтвердив, що військові служили у їхній бригаді.

Сєкач стверджує, що окупанти розстріляли 4 захисників. На позиції на Времівському напрямку було 6 захисників. Двоє військових загинуло під час артилерійського обстрілу, а інші – опинилися в оточені ворога.

На їх позиції було шість людей. Почався артобстріл. З їхньої доповіді знаємо, що двоє військовослужбовців загинули від обстрілу. Четверо опинились в оточенні,

– розповів пресофіцер.

Про те, що 4 українських захисників розстріляли, у бригаді дізналися із перехоплених розмов окупантів. Також вдалось знайти відео з дрона, на якому зафіксували момент розстрілу полонених бійців.

За словами Сєкача, російське командування віддає накази про розстріли українських військовополонених для того, щоб не сповільнювати темпи наступу.

Наразі особи військових, яких стратили окупанти, встановили та офіційно подані як безвісти зниклі, адже доступу до тіл захисників наразі немає.

Скільки полонених розстріляли окупанти

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники й станом на 13 грудня стратили 177 українських захисників. Ці випадки офіційно зареєстровані та зафіксовані як воєнні злочини.

За словами Лубінця, тенденція зі стратою полонених значно погіршилася, адже зі 177 розстрілів українських військовополонених 109 сталися у 2024 році.

Водночас у 2024 році вперше в офіційних звітах ООН з'явилась інформація, що росіяни страчують українських військовополонених. Це був не лише звіт постійної моніторингової місії ООН, а й окремий звіт спеціальної доповідачки по тортурах Еліс Едвардс.

Разом з тим Міжнародний Комітет Червоного Хреста жодного разу публічно чи непублічно звинувачував росіян у фактах вбивства українських військовополонених або завдання їм тортур.