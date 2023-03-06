"Побільше б такого контенту": росіяни радіють вбивству українського полоненого

Людські цінності і росіяни – слова-антоніми, це вже розуміє увесь світ. В соціальних мережах вони продовжують демонструвати свій цинізм і жорстокість, підтримуючи військові злочини Росії.

В мережі з'явилося відео з розстрілом українського військовополоненого за слова "Слава Україні", повідомляє 24 Канал. Його зняли окупаційні війська, певно, аби похизуватися "відважністю" розстрілу беззбройної людини впритул.

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Поки Україна продовжує витрачати десятки тисяч гривень на утримання російських військовополонених та діє за усіма положеннями Женевської конвенції, в Росії очевидно про її існування навіть не знають.

Для росіян тероризм – привід для радості

Російські терористи знущаються з українських полонених, а їхні "согражданє" підтримують звірства в соціальних мережах.

Реакцією однієї з росіянок стали слова: "Багато куль витратили. Шкода!". Її підтримав ще один псевдопатріот і додав: "Варто було одну в живіт і залишити валятися в канаві".

Серед іншого були коментарі: "Скоро з кожним українським полоненим", "Завжди б так", "Щоб життя медом не здавалось", "За славу Україні так і треба".

Згодом росіяни згадали, що не варто відхилятися від традиційної кремлівської методички і почали волати, що ці провокації справа рук українців: "Хохли мочать хохлів", "Точно свого відмовника розстріляли", "Зняли для мотивашки, щоб в полон особливо не здавались". Певно, піддані Путіна не знають, що в Україні не користуються цими "ісконно рускімі" методами.

Ба більше, не обійшлося без вимог: "Побільше такого контенту".

Не варто зайвих слів, щоб зрозуміти, якою насправді є ця країна-терористка і ті, хто її населяє. Коли для всього цивілізованого світу таке видовище є жахливим і неприпустимим, для росіян очевидно це одна з найприємніших подій.

Реакція України на звірство росіян