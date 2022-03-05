Росіяни розстріляли волонтерів, які намагалися підвезти їжу жителям Бучі
Російські бойовики нічим не кращі за Вермахт. Стало відомо, що окупанти розстріляли волонтерів, які намагались доставити їжу мешканцям Бучі.
Наразі в Бучі не припиняються бойові дії. Хоч продовольчих запасів поки що вистачає, у місті є локальні випадки, коли люди опинились відрізаними від продовольства та досить давно перебувають у підвалах на околицях Буч.
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Нині росіяни розстріляли 3 волонтерів, які намагалися підвезти місцевим. Про це повідомляють у місцевій спільноті у фейсбуці. Відомо, що одного з загиблих звали Сергій.
Світла пам'ять.
Росіяни розстріляли трьох волонтерів у Бучі / Фото "Буча найкраще місто"
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