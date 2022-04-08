Росіяни самі вимагатимуть страти Путіна, – Піонтковський назвав умову

Після закінчення війни Росії проти України, можливо, кремлівський диктатор Володимир Путін не одразу втратить владу. Однак його чекає дещо гірше.

Крах путінському режиму

Його усі сприйматимуть як того, хто програв. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Ба більше, навіть якщо наступник Путіна, хто б це не був, переконливо розкаже по телебаченню про те, яким злочинцем був Путін і скільки грошей він накрав, то російський диктатор різко "впаде".

Вже на наступний день ці 80% (які підтримують зараз дії Путіна в Росії – 24 канал) будуть вимагати його смертної кари,

– сказав Піонтковський.

І наголосив, що на російському телебаченні це зробити буде дуже просто.

Тож публіцист впевнений, що після закінчення війни, Путін довго не втримається на троні. Він нагадав, що подібна історія була з Хрущовим під час кубинської кризи.

Піонтковський про Путіна: Той, хто програв довго на троні, не втримається – дивіться відео