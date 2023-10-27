Задум ворога не спрацював: які два основні завдання виконують ЗСУ біля Авдіївки

Росія зазнає величезних втрат на Авдіївському напрямку, однак це не зупиняє ворога. Росіяни продовжують кидати в бій нові підрозділи та техніку.

Попри складну ситуацію, Збройним Силам України вдається стримувати російський наступ на Авдіївку. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що дії ворога вноситимуть корективи та позначатимуться на наших діях біля Авдіївки.

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Задум не спрацював

Понад два тижні на Авдіївському напрямку тривають інтенсивні наступальні дії ворога. За словами Мусієнка, в Авдіївку прибуло кинуте підкріплення для наших сил.

Нині на Авдіївському напрямку ЗСУ виконують два завдання:

не дають ворогу оточити місто;

збільшують кількість втрат противника.

Окупанти розраховували, що їм вдасться швидко замкнути коло й просуватися в Авдіївку. Цього вже не вдалося і я думаю, що не вдасться. Один задум вже не спрацював і, можливо, не спрацюють наступні. Бойові дії покажуть як далі розвиватиметься ситуація,

– мовив Мусієнко.

Росіяни нещадно знищують українські міста. Зокрема, Авдіївку ворог обстрілює щодня. За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, за таких темпів окупанти за два – три тижні повністю знищать місто.

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"У місті вже багато руйнувань, однак українські бійці утримують позиції. Я думаю, що ситуація не дійде до міських контактних боїв. Оборонятися на фоні руїн складно, а влаштовувати Сталінград немає сенсу. Навіть якщо ворог дійде, то можна відійти й бити по ньому іншими засобами, наприклад, артилерією", – зазначив Керівник Центру військово-правових досліджень.

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