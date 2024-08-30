Ворог визначив, де пробиватиме лінію оборони, – Маломуж назвав напрямок

Росіяни не припиняють тиснути на Донеччині. Владімір Путін скеровує туди основні військові потужності, однак Сили оборони намагаються давати відсіч окупантам.

Ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що Росія вже обрала стратегію як атакувати цей регіон.

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"Ворог вже визначив, де пробивати лінію оборони ЗСУ – це Покровський напрямок, тому залучає там все більше нових резервів, засобів ураження та боєприпасів", – зауважив він.

Стратегія противника

Микола Маломуж наголосив, що росіяни активно завдають удари по українських укріпленнях та лініях оборони поблизу Покровська. Противник обходить наші позиції зі сходу та півдня, використовуючи звичну тактику – відправляє в штурм малі групи із надією окупувати більше території.

Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Але перед цим росіяни завдають удари дронами, КАБами та іншими засобами ураження. Таким чином намагаються витискати наші війська, особливо там, де вже нема укріпрайонів. Зокрема у селах та містах,

– сказав екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Як діяти ЗСУ

Ситуація поблизу Покровська дуже складна. На думку Маломужа, Силам оборони важливо зводити потужні інженерно-військові укріплення стратегічного рівня.

Таке будівництво триває біля Покровська, в самому місті та за його межами. На цей сектор робиться основна ставка щодо утримання наших позицій та завдання ударів у відповідь противнику,

– наголосив він.

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки зазначив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський займається створенням стратегії для оборони цього напрямку. Мовиться про контрудари, залучаючи десантно-штурмових бригади, які мають досвід ведення боїв у населених пунктах та польових умовах.

"Я сподіваюсь, що тактика нестандартних ударів по противнику, контратаки, зведення укріпрайонів дадуть можливість стримати ворога та не дозволити йому захопити Покровськ, щоб рухатись далі", – висловився Микола Маломуж.