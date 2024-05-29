Без F-16 не доцільно форсувати Дніпро, – Світан пояснив, що відбувається біля Кринок

Окупанти перетворили невеликий населений пункт Кринки на Херсонщині на пекло й вщент його зруйнували. Окрім того, ворог посилив штурмові дії, застосовуючи FPV-дрони, та за добу здійснив 20 атак – на щастя, безрезультатних. Однак без F-16 наші військові не зможуть просунутися та успішно форсувати Дніпро.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зауваживши, що будь-які наступальні дії стратегічного рівня та створення оперативного плацдарму під стратегічний рух у бік Криму без літаків F-16 точно неможливі. І навіть планувати якісь операції без винищувачів – даремне марнування часу.

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Перекидати війська, маючи стратегічний напрямок

Зараз на лівому березі застосовується тактичний плацдарм, тобто утримання бійцями ЗСУ деяких позицій.

Це потрібно для того, щоб потім, коли він переросте в оперативний плацдарм, можна було на кілометрів 15 за радіусом перекинути на лівий берег техніку та артилерію. Після цього можна буде прикривати та налаштовувати механізми для форсування Дніпра: мости, можливо, дебаркадери (плавучі пристані – 24 Канал) з лівого та правого берегів для того, щоб ганяти баржі,

– підкреслив Роман Світан.

Щоб не стояти під ударами росіян, на лівий берег потрібно перекидати війська, маючи стратегічний напрямок – наприклад, у бік Скадовська або Криму.

Постійно під ударами

Проте тактичний плацдарм, який довго утримується на будь-якому березі та не переріс до оперативного, є великою проблемою для тих, хто цей плацдарм утримують.

Противник колись нагромадить сили, підтягне дальні засоби поразки, збільшить кількість FPV-дронів і перемолотить весь цей плацдарм, змішуючи його із землею, що росіяни останнім часом і роблять за допомогою КАБів, дальньої артилерії та дронів,

– сказав військовий експерт.

Оперативного плацдарму не буде, доки ЗСУ не будуть готові форсувати Дніпро і рухатися у бік Криму. Проте наразі наші війська на плацдармі на лівому березі постійно під страшними ударами.

Роман Світан вважає, що військово-політичному керівництву треба ухвалювати рішення – чи утримувати плацдарм далі. Воно може дати ЗСУ завдання на відволікання російських військ.

Зважаючи на те, що приблизно 60 тисяч росіян зараз утримують плацдарм уздовж лівого берега, щойно вони відійдуть на східний фронт чи у бік Харкова, можна одразу ж форсувати Дніпро.

Можна чітко констатувати, що нашим хлопцям дуже тяжко на лівому березі,

– наголосив Світан.

Він додав, що військово-політичному керівництву потрібно скоріше ухвалювати рішення – або на відхід, або на переміщення, або на створення оперативного плацдарму.

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