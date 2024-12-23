Російські війська зазнають значних втрат під час спроб штурмів правого берега Херсонщини. У Дніпрі тонуть цілі взводи.

Втрати росіян та некомпетентність їх командирів вражає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на воєнний рух українців і кримських татар "АТЕШ".

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Як росіяни намагаються штурмувати правий берег Херсонщини

Агенти руху "АТЕШ" повідомляють про критичну ситуацію у підрозділах окупантів на лівобережжі Херсонської області, зокрема в 70-й мотострілецькій дивізії, яка зазнала серйозних втрат.

Нещодавній штурм правобережжя завершився катастрофою: цілі взводи були знищені, що сильно вплинуло на моральний стан російських військових. Незважаючи на це, командування продовжує відправляти підлеглих на завідомо провальні операції, намагаючись знайти зручніші місця для майбутніх десантів, своєрідна розвідка боєм.

Некомпетентність командирів і їхні безглузді рішення змушують багатьох російських солдатів шукати способи уникнути участі у смертельних штурмах. Фіксується зростання кількості звернень до координаторів "АТЕШ" від російських військовослужбовців, які більше не бажають помирати у м'ясних штурмах.