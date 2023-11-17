Біля Авдіївки"дуже гаряче", окупанти намагаються штурмувати промзону, – Барабаш
На Авдіївському напрямку наразі дуже гаряче. Росіяни декілька днів поспіль намагаються штурмувати промзону міста.
Про це заявив голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону 17 листопада, інформує 24 Канал.
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Дуже гаряче на нашому напрямку. Ворог тисне і, крім того, що намагається оточити, декілька днів поспіль намагається штурмувати промзону, кидає туди і техніку, і особовий склад, і дуже багато,
– сказав він.
За словами Барабаша, окупантам нічого не вдається, але вони тиснуть. Також він уточнив, що "на позиціях гаряче", а у самому місті вночі було більш-менш спокійно.
Ворог хоче захопити коксохімічний завод
Говорячи про спроби ворога захопити авдіївський коксохімічний завод, Барабаш зазначив, що в цьому логіки немає.
"Це певна пастка. Терикон – це сіра зона, де вони зараз б'ють артою, розбивають сам завод, намагаються в тому напрямку проводити штурмові дії, але проривів немає, наші воїни мужньо боронять", – зазначив Барабаш.
Головне про штурми ворога
- З початку жовтня окупанти не полишають спроб захопити Авдіївку. Росіяни накривали місто ракетами та артилерією, влаштовуючи штурми тисячами військових.
- Під час наступу на фронті на Донбасі армія Росії підійшла до авдіївського коксохімічного заводу. За даними Міноборони Британії, захоплення цього об'єкта значно ускладнить постачання сил ЗСУ у місті.
- Російські окупанти також продовжують атакувати села, що прилягають до Авдіївки.