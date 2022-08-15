росіяни активно шукають партизанів на Запоріжжі та Херсонщині

На тимчасово окупованих територіях України діють сили опору. росіяни панічно шукають ворогів.

Про це повідомляють джерела 24 каналу у розвідці. Окупанти намагаються знайти партизанів.

До теми Мер Мелітополя розповів про основні завдання партизанських сил у місті та їх результати

Як діють загарбники

Росіяни встановили блокпости у Любимівці, що поблизу Нової Каховки на Херсонщині, та у Мелітополі на Запоріжжі. Вони перевіряють чоловіків та влаштовують допити.

Ймовірно, після рейду переміщатимуться до інших населених пунктів,

– зазначили у джерелі.

Окупанти постійно потерпають від диверсій на залізниці. Крім цього, люди допомагають Збройним Силам корегувати наведення ракет на російських вбивць.

Що вчинили партизани під Мелітополем

Українські партизани підірвали міст поблизу Мелітополя, який мав стратегічне значення для росіян. Мер Іван Федоров пояснив, що окупанти використовують місто як логістичний центр перевезення техніки та боєприпасів на Запоріжжя та Херсонщину. Головною артерією для них є залізниця, тому саме на ній концентруються партизани.

"Черговий міст підірвали у ніч проти неділі й вороги дотепер не можуть його поновити й навіть не можуть зрозуміти, що з цим робити, тому що розбирають завали", – сказав Федоров.

До речі Окупанти вивозять свої сім'ї з Мелітополя, у місті почалася масова "фільтрація", – мер

Завадити псевдореферендуму

Партизани у Мелітополі намагаються завадити фейковому референдуму окупантів. Вже підірвали штаб "єдінай росії". Сили опору оголосили полювання на росіян та тих, хто їм допомагає.

Зверніть увагу – що відомо про агітаційну кампанію російських вбивць: дивіться відео