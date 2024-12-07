Дуже потужна точка впливу: який об'єкт стане серйозною втратою Росії в Сирії

Повстанці у Сирії захоплюють все більше великих та стратегічно важливих міст. Це серйозно загрожує російським військовим угрупуванням там та має негативні наслідки для впливу Кремля у цьому регіоні.

Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що Владімір Путін підтримував диктаторський режим Башара Асада з особистісних причин. Все задля того, щоб показати світові, що диктаторів не можна просто так усувати від влади. Він розумів, що такі настрої можуть вплинути й на його владу у Росії.

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Чому важлива Сирія

Тарас Загородній зазначив, що Сирія для Владіміра Путіна дуже важлива для контролю на Близькому Сході. Загострення чи послаблення конфліктів там були вигідні для Росії у контексті маніпулювання та дестабілізації у Європі.

Зараз же у Кремля немає таких можливостей, які були раніше, щоб втримувати вплив у Сирії,

– сказав політолог.

Він підкреслив, що, під час війни у там, Росія втрачає дуже багато. Повстанцям також може вдатись захопити порт Тартус – це єдина військова база росіян у Середземномор'ї.

Важливо! Позиції режиму Башара Асада стають дедалі вразливішими. Повстанці захопили великі міста, такі як Алеппо та Хама, підступили до Хомса, створюючи загрозу Дамаску. Водночас Росія, основний союзник Асада, обмежується авіаударами, не демонструючи рішучих дій для його порятунку.

Порт є дуже вагомою точкою впливу для Кремля ще з радянських часів.

"Якщо росіяни його втратять, то це стане дуже болісним ударом. Через цю базу вони підтримували логістику операцій в Африці, та ремонтували там свої кораблі й заправляли їх паливом", – зауважив Тарас Загородній.