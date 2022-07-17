"Вони нам тільки кажуть – памперси поміняйте": окупант жаліється на байдужість командування

Бойовий дух російських окупантів стрімко падає вниз до їхнього морального рівня. Їм просто в очі заявляють, що вони не більше, аніж розхідний матеріал, і збереження їхнього життя нікого не хвилює.

Сподівання російських окупантів на збереження життя дуже швидко тануть. Змінювати їх новими силами ніхто не збирається, тож додому вони зможуть потрапити або пораненими, або "грузом 200".

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Бідкання окупанта на командування

Наші розвідники перехопили розмову російського окупанта з його татом. Той вирішив пожалітися йому на важку долю і ситуацію на фронті.

За словами росіянина, ніякого нового батальйону їм на заміну ніхто не збирається формувати. Їм не перестають обіцяти скорої ротації, але втілення цих слів у реальність чекати не варто.

Також його жахають втрати, яких росіяни зазнали у війні з Україною. Хоробрі воїни ЗСУ істотно скоротили їхній особовий склад.

Нас тут залишилось менш як 200. А по списках понад 20 тисяч. Вони нам тільки кажуть: "Памперси поміняйте. Чого ви боїтесь?"

– скаржиться окупант.

Особливо паніки їм додає інформація про зброю, яку ЗСУ отримують від партнерів. Окупант вже встиг відчути її на собі.

"У нас навіть жодного танку немає. Склади наші з боєприпасами всі знищили. Вони тепер тил почали знищувати. Все командування стоїть 90 кілометрів від нас. Нас просто зітруть з лиця землі", – плаче росіянин.

Розмова окупанта з батьком: відео

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