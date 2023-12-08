Скоро юрбою підемо в напрямку Росії: перехоплення про дезертирські настрої у росіян
Джерело:ГУР МО
Ворог продовжує робити те, що вміє найкраще, – скаржитися. Так, перехоплена розмова свідчить про те, що серед окупантів все частіше зароджуються дезертирські настрої.
Так, у свіжому перехопленні, яким поділилися у ГУР МО, російський військовий бідкається своєму колишньому товаришеві по службі. Нарікає на понад рік служби без відпустки і дезертирські настрої.
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Окупанти продовжують бідкатися
Так, боєць спитав, коли окупант додому приїде. На що останній відповів, що не знає. Мовляв, нічого не роблять, і що у госпіталі понад 500 російських загарбників.
С**а, роками, н***й, у відпустках не бували і п***й, б*я. Ось 6 армія теж, н***й, випустила закон – нам ветеранки, н***й, не видавати,
– нарікав окупант.
Каже, що ухвалили це рішення, щоб російські військові не ходили у відпустки. Мовляв, їх всюди "піджимають". Нарікав, що вже другий рік не може сходити у відпустку. Його товариш зауважив, що якби не зазнав поранення, то теж сидів би десь на фронті. На що окупант додав, що "всі так і сидять".
У нас лише контрактники ходять у відпустку. Ми скоро справді, б*я, натовпом підемо, н***й, у бік Росії,
– наголосив він.
За словами окупанта, готові навіть пішки йти, бо недалеко.
Ми достеменно не знаємо, чи не поповнив цей російський загарбник статистику втрат ворога. Якщо так, то не зайве буде з нею ознайомитися.
Втрати ворога ростуть
- За минулу добу на той світ вдалося відправити 990 окупантів. А від початку повномасштабного вторгнення йдеться про 337 220 російських загарбників. Звернімо увагу на те, що реальні цифри можуть бути вищими, адже у зонах ведення активних бойових дій підрахувати ліквідованих загарбників вкрай складно.
- Також на брухт перетворили 5626 танків, 10508 бойових броньованих машин, 8057 артилерійських систем, 919 РСЗВ, а також 605 одиниць засобів ППО.
- А ще так звана "друга армія світу" не дорахується 324 літаків, 324 гелікоптерів, 6136 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1571 крилатої ракети, 22 суден, 1 підводного човна, 10591 автомобіля й автоцистерни, а також 1159 одиниць спеціальної техніки.