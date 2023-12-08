Скоро юрбою підемо в напрямку Росії: перехоплення про дезертирські настрої у росіян

Ворог продовжує робити те, що вміє найкраще, – скаржитися. Так, перехоплена розмова свідчить про те, що серед окупантів все частіше зароджуються дезертирські настрої.

Так, у свіжому перехопленні, яким поділилися у ГУР МО, російський військовий бідкається своєму колишньому товаришеві по службі. Нарікає на понад рік служби без відпустки і дезертирські настрої.

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Окупанти продовжують бідкатися

Так, боєць спитав, коли окупант додому приїде. На що останній відповів, що не знає. Мовляв, нічого не роблять, і що у госпіталі понад 500 російських загарбників.

С**а, роками, н***й, у відпустках не бували і п***й, б*я. Ось 6 армія теж, н***й, випустила закон – нам ветеранки, н***й, не видавати,

– нарікав окупант.

Каже, що ухвалили це рішення, щоб російські військові не ходили у відпустки. Мовляв, їх всюди "піджимають". Нарікав, що вже другий рік не може сходити у відпустку. Його товариш зауважив, що якби не зазнав поранення, то теж сидів би десь на фронті. На що окупант додав, що "всі так і сидять".

У нас лише контрактники ходять у відпустку. Ми скоро справді, б*я, натовпом підемо, н***й, у бік Росії,

– наголосив він.

За словами окупанта, готові навіть пішки йти, бо недалеко.

Ми достеменно не знаємо, чи не поповнив цей російський загарбник статистику втрат ворога. Якщо так, то не зайве буде з нею ознайомитися.

Втрати ворога ростуть