Росіяни скинули авіабомби на дитсадок та житлові будинки у Херсоні

Російські військові зранку 23 серпня завдали авіаудару по Херсону. Військові Росії скинули на Херсон дві керовані авіабомби.

Близько 4 ранку російські військові скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки. Унаслідок атаки постраждали шестеро людей.

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Через атаку росіян постраждало 6 людей

22-річного чоловіка доставили до медзакладу, іншим – лікарі надали допомогу на місці.

Крім того, внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що загоряння сталося у закладі дошкільної освіти в Корабельному районі.

До гасіння оперативно залучено 3 одиниці спеціалізованої техніки та 14 працівників особового складу ДСНС.

Окупанти 13 разів обстріляли Херсон

Також Роман Мрочко зазначив, що за минулу добу ворог обстріляв Херсонську міську територіальну громаду 13 разів та використав 78 снарядів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому та Комишанах.

Унаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула, ще 4 людини зазнали поранень різного ступеня важкості.

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