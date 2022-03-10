Росіяни скинули бомбу поруч з другою синагогою Європи: там ховалися євреї
Джерело:CURSORinfo
У ніч на 10 березня російська ракета впала на найбільший торговий центр Харкова. Вибуховою хвилею у сусідній синагозі повибивало усі вікна.
На той час у підвалі приміщення перебували понад 100 євреїв. До слова, ця синагога – друга за величиною у Європі.
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В останні дні ми забили вікна на першому поверсі мішками з піском,
– сказав харківський рабин та представник ХАБАД у місті Моше Московиць.
Він також повідомив, що у них закінчуються їжа та ліки.
Ми намагаємося доставити запаси, попри небезпеку на дорогах. Сьогодні зранку ми найняли професіоналів для усунення пошкоджень і водночас намагаємось вивезти з міста якнайбільше євреїв за допомогою Хабаду та Єврейської федерації України,
– додав він.
Що відомо про удар по торговому центру
Вночі 10 березня у Харкові окупанти знищили найбільший торговий центр. На щастя, постраждалих немає.
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