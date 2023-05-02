Росіяни скинули на острів під Херсоном керовані авіабомби: є загиблі та поранені

Російські окупанти 2 травня скинули керовані авіабомби на острів поблизу села Велетенське Херсонської області. Внаслідок авіаудару загинули люди.

Про наслідки ворожого обстрілу Херсонщини повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він вкотре наголосив, що росіяни – терористи.

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Херсонщина, росіяни скинули на острів, що поблизу села Велетенське, дві керовані авіабомби,

– зазначив Андрій Єрмак.

Керівник ОП повідомив, що внаслідок атаки росіян постраждали 7 осіб: 3 людини загинули, 5 – поранені.

Що відомо про потерпілих

За даними Суспільного, під час обстрілу села Велетенське на набережній загинули жінка та двоє чоловіків. Там же отримали поранення четверо людей – трьох з них госпіталізували.

Ще одна людина отримала поранення під час обстрілу Корабельного району Херсона.

Ніч на Херсонщині була важкою