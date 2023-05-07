Росіяни з дрона скинули вибухівку: деталі вбивства рятувальників біля Херсона

У Херсонській області під час виконання завдання з розмінування території загинуло шестеро рятувальників. Працівників ДСНС атакували російські військові.

Олександр Толоконніков, речник Херсонської ОВА, в ефірі телемарафону розповів деталі російського теракту, пише 24 Канал. За попередньою інформацією, росіяни з дрона скинули вибухівку на рятувальників.

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Росіяни атакували рятувальників біля Херсона

Як розповів Олександр Толоконніков, унаслідок цього відбулася детонація інших вибухових предметів. Відтак, речник Херсонської ОВА констатував, що це була цілеспрямована атака на українських працівників ДСНС.

Унаслідок атаки загинуло шестеро рятувальників:

Ігор Соловйов;

Роман Каленик;

Андрій Орлов;

Микола Шолох;

Володимир Погорєлий;

Олександр Ходаковський.

Олександр Толоконніков розповів, що також внаслідок атаки окупантів поранено 8 людей. Серед них 24-річна дівчина, яка працювала фельдшером, та її колега. Наразі вони в лікарні.

Олександр Толоконніков уточнив, що атака окупантів сталася неподалік від Херсона. Мовиться про населений пункт, який прилягає до Херсона та дуже замінований.

Унаслідок атаки окупантів Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. В Офісі генпрокурора уточнили, що двоє працівників ДСНС перебувають у лікарні з тяжкими травмами.

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