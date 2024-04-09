Росіяни спотворюють реальність про ситуацію на фронті, а тому зазнають ще більших втрат

Російські військові блогери поширюють інформацію про ситуацію на фронті в Україні, яка кардинально різниться з реальністю.

На це звернули увагу аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Зокрема, там наголосили на безглуздості втішань російських окупантів щодо незначних просувань ЗСУ на Запорізькому напрямку, адже при цьому росіяни зазнають значно більших втрат на інших напрямках.

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Російські коментатори можуть "сміятися з контрнаступу України на Запорізькому напрямку, а потім втрачати у багато разів більше російських солдатів на Авдіївському,

– зазначають аналітики.

В ISW наголошують, що Росія бреше своїм громадянам про втрати, яких зазнає на війні їх військо.

Росіяни стикаються з величезними проблемами на фронті

Крім того, один із військових блогерів влучно запитав, чому російські ЗМІ так зациклилися на кадрах невдалих атак української бронетехніки під час контрнаступу влітку 2023 року, при тому, що самі російські війська стикаються з з такими ж тактичними проблемами при проведенні подібних атак, особливо через велику кількість безпілотників на полі бою.

Російські блогери сперечаються про використання російської бронетехніки та її "живучість" на полі бою, а також про проведення російських атак. Зокрма, вони продовжують наводити аргументи щодо того, як ведеться війна, сперечаються про тактику використання бронетехніки та ефективність атак.

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