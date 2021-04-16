Закрите авіасполучення: росіяни стоять у довгих чергах, щоб здати свої квитки в Туреччину

З 15 квітня до 1 червня Росія призупинила авіасполучення із Туреччиною. Тепер люди вимушені стояти у довгих чергах, щоб здати або обміняти свої квитки. Крім того, різко здорожчав відпочинок на російських курортах.

Туристи зранку стоять під московським офісом авіакомпанії Turkish Airlines. Там обіцяли повернути або обміняти згорілі квитки.

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Щоправда, наразі двері офісу зачинені, а на дзвінки не відповідають.

Відпочинок у Росії різко подорожчав

Після новини про закриття авіасполучення з Туреччиною відпочинок в Росії подорожчав на 112%, повідомляє NEXTA live. Губернатори курортних регіонів Росії практично відразу заявили, що готові прийняти у себе тих, хто планував відпочинок у Туреччині. Мовляв, на ціни це не впливатиме.

Однак станом на 15 квітня вартість проживання в готелях Краснодарського краю на травневі свята зросла на 80 – 120%. В Сочі пакетні тури подорожчали на 112%.

Що цьому передувало