"Зграї дронів з маткою": російський окупант поскаржився на атаки від ЗСУ та розвеселив мережу
Джерело:Юрій Бутусов
У мережі почали ширити відео зі скаргами російського окупанта. Він висловив свої обурення пропагандистам Кремля на "зграї дронів на чолі з маткою", які начебто атакують військових Росії в Україні.
У мережі висміяли його розповідь, зазначивши, що українські захисники мають ще "дрона-батька", якого варто боятися набагато більше.
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Росіянин поскаржився на атаки ЗСУ
Під час розмови з кремлівським ЗМІ окупант описав "інноваційні" технології Збройних Сил України. Водночас росіянин помітно нервував та запинався.
Вони (українські військові – 24 Канал) відправляють велике крило з ретранслятором, який ретранслює сигнал і під ним іде зграя FPV-дронів, близько десяти, матка летить вище на великих висотах, у невеликому, грубо кажучи, діапазоні засічення,
– обурився російський військовий.
За його словами, також проходить ще зграя дронів, які потім опускаються над позиціями й починають працювати.
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Слова загарбника не залишили байдужими й українців
Український журналіст Юрій Бутусов відреагував на відео схвильованого росіянина.
Російський військовослужбовець помітно нервує і заїкається, розповідаючи про якусь "Матку дронів". Очевидно, він говорить про українську Матір драконів, яка породжує дрони просто на льоту,
– прокоментував журналіст.
Користувачі мережі також висміяли окупанта. Вони пишуть, що росіянин або погано вивчив текст, або видав маячню під впливом наркотичних речовин.
Російські загарбники не вперше скаржаться своєму керівництву
- Нещодавно стало відомо, що російські окупанти перебувають у скрутному становищі в районі Кринок Херсонської області. Тому, вони вирішили звернутися безпосередньо до глави російського міноборони Сергія Шойгу, порушуючи будь-яку субординацію.
- Окупанти опублікували відео щодо невтішної ситуації, яка склалася для російської армії у Кринках Херсонської області. Росіяни поскаржилися та розкритикували своє керівництво. За їхніми словами, протягом останніх сім місяців у російських військових не було жодного вихідного чи ротації.
- Вони також побідкалися, що ще з серпня 2023 року перебувають під постійними артобстрілами Збройних Сил України. Загарбники зазначили, що у небі щодня помічають купу дронів Сил оборони. За їхніми словами, велика кількість їхніх "братів по зброї" залишили населений пункт Кринки або пораненими, або мертвими. Зокрема, значна частина помирає ще під час евакуації дорогою додому.