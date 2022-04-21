Росіяни створили чисельну перевагу на трьох напрямках, але успіху немає, – військовий експерт
На трьох напрямках російські військові створили чималу перевагу. Однак здійснити свої плани їм не вдається.
В окупантів дуже погана ситуація із резервами. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.
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Окупанти створили перевагу 1:5, – Жданов
За його словами, окупанти намагаються прорвати оборону Збройних Сил України – від Ізюма в напрямку Сєвєродонецька і Краматорська; від Мар'янки; в районі Гуляйполя.
Вони (окупанти – 24 канал) фактично на цих трьох напрямках створили перевагу 1:5. Це – дуже багато, але успіху не мають,
– наголосив Жданов.
Він пояснив, згідно із тим, що росармія знімає регулярні частини збройних сил Росії із Маріуполя, в окупантів дуже погано із резервами. Тому й Володимир Путін наказав не штурмувати "Азовсталь" і взяти під щільний контроль периметр.
"Там залишились кадирівці і "ополченці", яких мобілізували на окремих територіях Донецької та Луганської областей. Регулярні частини, найімовірніше, вже воюють на Донбасі", – зауважив військовий експерт.
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