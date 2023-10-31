Приплели Львівщину, Миколаївщину та Британію: Росія вигадала чергову казку про біологічну зброю

Російські загарбники знову почали створювати фейки про нібито загрозу застосування "біологічної зброї" з України. Цього разу пропагандисти Кремля раптово згадали Львів.

Відповідний абсурдний фейк поширило міноборони країни-агресорки. Про це інформує 24 Канал.

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Що окупанти вигадали цього разу

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту російських військ Ігор Кирилов заявив, що СБУ та Нацполіція нібито можуть організувати провокації з "біологічною зброєю" проти країни-агресорки. Він безпідставно звинуватив українських правоохоронців в буцімто проведенні відповідних "тренувань" у Львові у серпні та вересні 2023 року. За його словами, в цих "тренінгах" у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького також брали участь членкиня Керівної ради з біобезпеки Великої Британії Філіппа Ленцос та співробітниця факультету військових досліджень Королівського коледжу Лондона Джемма Боушер.

Також Кирилов приплів до цього фейку Миколаївщину. Окупант заявив, що на території Миколаївської області буцімто фіксуються випадки захворювання пташиним грипом, який "володіє можливістю міжвидового переходу та високою летальністю для людини". Російський генерал-лейтенант заявив, що Україна нібито бере проби на Миколаївщині, щоб звинуватити Росію у біодиверсії, притягнути державу-терориста до відповідальності за порушення конвенційних зобов'язань та у такий спосіб посилити антиросійські санкції.

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