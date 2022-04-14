Росіяни створили умови, щоб маріупольці не могли евакуюватися на вільну частину України

У Маріуполі продовжуються активні бойові дії, крім того в місті працюють снайпери. Утім, рашисти продовжують перешкоджати маріупольцям залишити населений пункт.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 14 квітня. За його інформацією, вихід та виїзд з міста – неможливий.

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Маріупольців не випускають з міста

Окупанти випускають з Маріуполя лише за умови розміщення у Мангушському та Нікольському районах з наступною "фільтрацією". Утім, вона займає дуже багато часу.

Це ще раз підтверджує наші побоювання, що росіяни намагаються зупинити евакуацію на контрольовану Україною територію,

– заявив Андрющенко.

Нагадаємо, російські загарбники спонукають жителів чіпляти білу стрічку, як позначку "свій". Так рашисти фактично роблять з цивільних "приманку" для снайперів та воїнів нашого війська, адже таке маркування носять самі окупанти.

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