Росіяни стягують у Крим усі засоби ППО: чи реально буде зараз знищити Керченський міст

Перетягування додаткових засобів протиповітряної та протиракетної оборони в бік Сімферополя та Севастополя може свідчити про занепокоєння Росії та бажання якомога більше захистити Керченський міст від цілком реальної атаки з боку України.

Будь-який процес на війні має бути ретельно прорахований. Військовий експерт Владислав Селезньов озвучив 24 Каналу, що ураження Керченського мосту має статися в якомога зручніший для України час, коли ворожі сили та засоби будуть найбільш вразливими. Він розповів, що в кримських пабліках можна побачити фото та відеопідтвердження, як головною автодорогою "Таврида" ворог тягне з Керчі додаткові ресурси у вигляді пускових установок С-300 та С-400.

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"Як тільки росіяни прибувають на місце та розгортаються, українські партизани фіксують місця їхнього розміщення, дають ці орієнтування. Далі вже має працювати наша авіація чи ракетники, перетворюючи увесь той їхній мотлох на купу металобрухту", – озвучив Селезньов.

Знищити міст можна за однієї умови

Військовий експерт акцентував увагу, що треба дослухатись до порад американського генерала Бена Ходжсона, колишнього командувача військами США в Європі, який чітко озвучив, що Керченський міст реально знищити завдяки комплексній атаці морських ударних дронів-камікадзе, ракет типу ATACMS, Storm Shadow. Він наполягав на тому, що Україна мала б отримати ще й ракети типу TAURUS.

"Їхня особливість в тому, що вони спроможні руйнувати досить серйозно укріплені споруди. Тому вони стали б нам в пригоді для того, щоб гарантовано зруйнувати опори Керченського мосту. Чи отримаємо ми в перспективі ці ракети, чи атака на міст буде реалізовуватись за допомогою іншого озброєння – невідомо, але те, що ворог нервує та залучає чимало ресурсів, як з території Криму, так і Краснодарського краю, очевидно", – каже Селезньов.

Керченський міст для Путіна – символ його царювання

Цей міст Росія захищає і з суходолу, бо існує особливий контроль за автотранспортом, який заїжджає на нього, а також з-під води. Ресурси для захисту ворог витрачає значні, адже цей об’єкт має особливе значення для російського диктатора.

Особисто для Путіна Керченський міст – це сила його царювання над російським людом, сила незаконного приєднання Криму до Росії, тому він достатньо переймається через цілісність цього мосту,

– зазначив Селезньов.

"Згадаємо, коли сталася перша "бавовна" на мосту, 8 жовтня. Якби той перевізник вирушив згідно з тим графіком, який планувався спочатку, ця "бавовна" відбулась би 7 жовтня в День народження Володимира Путіна", – нагадав військовий експерт.

Чи станеться черговий удар по Керченському мосту, зі слів Селезньова, сьогодні прогнозувати складно, тому що дуже багато чинників впливають на ухвалення таких рішень і забезпечення їхньої реалізації. Він зазначив, що військові професіонали діють абсолютно раціонально та обирають найбільш слушний момент для втілення цієї місії. Той факт, що це обов’язково станеться, у Селезньова не викликає жодних сумнівів, бо надто часто відбувається "бавовна" в різних куточках Криму і вона має системний характер.

Що відбувається довкола Керченського мосту