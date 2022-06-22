Росіяни сунуться на Лисичанськ, бої там можуть нагадувати Маріуполь, – Інститут з вивчення війни

Російські загарбники продовжують просуватись до Лисичанська. Згідно з даними аналітиків, вони можуть спробувати повторити ситуацію у Маріуполі.

До такого висновку дійшли в Інституті з вивчення війни. Там зауважили, що ворог успішно просувається до Лисичанська. А робить це він з півдня.

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Окупанти можуть повторити маріупольський сценарій

Як зауважують експерти, загарбники не намагаються прорватись до міста через річку з боку Сєвєродонецька. Натомість вони сунуть з півдня, створюючи додаткову загрозу для ЗСУ.

В Інституті з вивчення війни зауважили, що їхній раніший прогноз справдився. Тоді аналітики припускали, що ворог таки почне атакувати Лисичанськ саме з півдня. Таким чином російські загарбники матимуть можливість нівелювати той захист, який українським військовим дає Сіверський Донець.

Не виключають, що околиці Лисичанська атакують упродовж найближчого тижня. Якщо це таки відбудеться, то це неабияк сколихне наших захисників у районі Сєвєродонецьк – Лисичанськ. Водночас самі бої будуть затяжними. І зовсім не виключається повторення сценарію у Маріуполі та Сєвєродонецьку. Лисичанськ ворог також захоче взяти у кільце до повної його блокади.



Актуальна карта бойових дій поблизу Лисичанська / Скриншот liveuamap

Окупанти вже знищують Лисичанськ

Як зауважив Сергій Гайдай, російські загарбники щоденно стирають з лиця землі Лисичанськ. По місту на Луганщині ворог б'є з усієї можливої зброї. Мовиться про "Піони", авіабомби, ракети, а також реактивні системи залпового вогню.

Водночас нашим військовим вдається стримувати наступ ворога поблизу Лисичанська. Ворог не може ані увійти у місто, ані відрізати його. І саме тому він використовує метод випаленої землі. Це роблять з метою знищити геть усе, що є навколо.

Поблизу Сєвєродонецька вирішальні бої

Слід також розуміти, що в районі Сєвєродонецька зараз точаться вирішальні бої. Як зауважила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, російські загарбники мають новий план наступу. Згідно з ним, окупанти повинні дійти до меж Луганської області до 26 червня.

Під час телемарафону вона зауважила, що армія країни-агресорки кинула практично всі свої сили й озброєння на штурм Сєвєродонецька. Тож ворог намагатиметься прорвати оборону наших військових, а також оточити їх поблизу як Сєвєродонецька, так і Лисичанська.

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