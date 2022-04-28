Росіяни таки дочекалися "квітів": артилеристи вгатили по них з "Гвоздики"

Поки російська пропаганда насаджує думку, що українці зустрічатимуть окупантів квітами, Збройні Сили підготували ворожим військам значно приємніші "подарунки". Мовиться, зокрема, про гаубиці, які ведуть артилерійський вогонь по ворожих позиціях.

Про це пише Міністерство оборони України, зазначаючи, що у ході бойових дій використовують установку 2С1 "Гвоздика" на базі шасі МТ-ЛБ.

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Як зустрічають російських окупантів

У Міноборони зазначили, що артилеристи Королівської бригади за допомогою 2С1 "Гвоздика" передали вітання рашистам, які вдерлися на нашу землю. Відповідне фото поширили у твітері.



Постріл із 2С1 "Гвоздика" / Фото твітер Міністерство оборони України

Що таке 2С1 "Гвоздика"

2С1 "Гвоздика" – це 122-мм самохідна артилерійська установка на базі шасі МТ-ЛБ, яка призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів в мінних полях та польових загородженнях.

Останні втрати російських військ: що відомо

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 28 квітня загальні втрати ворога становлять 22 800 осіб. Крім того, наші війська ліквідували 970 танків, 2 389 одиниць бойових броньованих машин 187 літаків та 155 гелікоптерів.

У відомстві додають, що цифри можуть бути більшими, оскільки підрахунок ускладнюється через постійні бойові дії.

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