Росіяни таки зробили вкид про нібито збиті уламки українських безпілотників над Курськом

Сьогодні зранку, 27 квітня, у російському Курську пролунали вибухи, також було зафіксовано вибухи в інших прикордонних містах. Російська пропаганда спробувала покласти відповідальність за ці події на ЗСУ.

Попри усю свою фантазію російська пропаганда стає передбачуваною. Росіяни здійснили вкид, про який українці були попереджені заздалегідь.

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Невдала спроба звинуватити ЗСУ

Як повідомив радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко, українців давно повідомили про те, що росіяни збирають уламки українських безпілотників, щоб потім розкласти їх у Курській області перед камерами пропагандистів як свідчення вдалої роботи ППО та звинуватити ЗСУ у нападі.

Попри повне розкриття планів росіяни втілили свій задум та таки зробили сюжети про "збиті над Курською областю українські безпілотники".

Нагадаємо, сьогодні зранку у прикордонних містах Росії пролунали вибухи. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, причини вибухів можуть бути різними, аж до божественного втручання.

Дивіться брифінг Сергія Лещенка про російські фейки