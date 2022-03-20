Росіяни терміново шукають заміну 130 відказникам-контрактникам: за них взялось ФСБ
Джерело:Міністерство оборони України
Стало відомо, що особовий склад з окремих загонів, які брали участь у бойових діях на Київському напрямку різко скорочується. Так, зі зведеного 331-го загону живим залишився лише один військовий.
Причому, за інформацією Генштабу Збройних Сил України, наразі він перебуває у шпиталі. Це ще одне свідчення серйозних втрат ворога.
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В Росії шукають заміну контрактникам
На тлі втрат та подібних обставин, командуванням російського чорноморського флоту терміново проводяться заходи щодо заміни особового складу. Мовиться, зокрема, про 130 відказників-контрактників 810-ї бригади морської піхоти, яких планують замінити на десантників 7-ї десантно-штурмової дивізії.
Питання щодо їх подальшої служби вирішує Федеральна служба безпеки Росії.
Раніше стало відомо, що у російському Білгороді близько 5 тисяч контрактників, яких збирались поспіхом відправити в Україну, влаштували бунт. Вони відмовлялись їхати воювати.
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