Тікаючи зі Зміїного, росіяни палили техніку і документи: ЗСУ знищили "Тор", катер і склад
Джерело:ОК "Південь"
Росіяни втекли з острова Зміїний після атаки Збройних Сил України. Тікаючи, вороги втратили багато техніки.
Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь". Деяку техніку ворога атакували ЗСУ, а іншу – росіяни разом з документами знищували самотужки.
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Росія нищила свою техніку та палила документи, відступаючи зі Зміїного
Росіяни, відступаючи з острова Зміїний, намагались знищити всі сліди свого перебування там та замінувати територію.
Завершуючи екстрену евакуацію особового складу з острова Зміїний, окупанти знищували військову техніку, документацію та майно. Імовірно, здійснили мінування місцевості, причалу та навколишніх вод біля острова,
– повідомило ОК "Південь".
Ба більше, вже є інформація про те, що наші ракетно-артилерійські удари знищили техніку ворога:
- зенітно-ракетний комплекс "Тор";
- один з маломірних катерів;
- причіп, що містив дизель-генератор;
- радіолокаційну станцію;
- польовий склад боєприпасів.
Відступаючи, вороги підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК "Тор", реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г", а також над морем втратили гелікоптер.
Оперативне командування "Південь" повідомило, що станом орієнтовно на 02:12 1 липня триває операція, адже забезпечення контролю над островом потребує ретельної перевірки та виключення провокацій.
"Сили оборони пильно моніторять ситуацію. Остаточні втрати противника уточнюються", – повідомило командування.
Ворог здійснював вильоти з Криму для евакуації зі Зміїного
Для прикриття евакуації противник виконав понад двадцять вильотів авіації з Криму,
– повідомило командування.
Додали також, що один з винищувачів-бомбардувальників прикриття випустив по Одещині 2 крилатих ракети Х-31, які влучили в сільськогосподарські площі Білгород-Дністровського району. Попередньо, обійшлось без руйнувань та втрат.
Коротко про звільнення Зміїного від ворога
- 30 червня стало відомо, що після ударів ЗСУ ворог, ймовірно, евакуювався з острова Зміїний.
- Згодом інформацію підтвердив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він заявив, що на Зміїному росіян більше немає, адже ЗСУ провели чудову операцію.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські окупанти не витримали масованої атаки з наших військових. Пояснив, що ЗСУ вдарити по росіянах з артилерії, завдавали ракетних, а також авіаударів. Тож загарбники покинули острів.
- У МВС пояснили, що ворог спробує повернутись, проте йому нічого не вдасться.
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