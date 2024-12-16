У ГУР розкрили, куди Росія перекидає війська з Сирії

Увага світу прикута до подій у Сирії, а конкретніше – до долі російських військ там. Ворог намагається зберегти свою присутність, але й виводить бійців.

Про це пише 24 Канал із посиланням на допис ГУР. Іноземні ЗМІ наводять дані про те, що з Дамаска Путін вивів щонайменше 400 своїх солдатів.

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Куди вирушають росіяни з Сирії

У неділю, 15 грудня, колони російських військ продовжили стягуватись з глибини Сирії до баз у Хмеймімі та Тартусі. Саме над цими базами Кремль сподівається зберегти контроль. Порт Тартус, наприклад, дає загарбникам вихід до Середземного моря.

Військово-транспортні літаки продовжили човниковий рух із Сирії до аеродромів на території Росії, зокрема до Чкаловська, Нижнього Новгорода та Махачкали,

– написали розвідники.

Зброю, військову техніку та особовий склад вивозять п'ятьма літаками. Це Іл-76МД зі складу 196 військово-транспортного авіаполку, два Іл-76МД зі складу МВС РФ і два Ан-124-100 зі складу 224 льотного загону, який належить до російського міноборони.

Цікаво, що Зеленський запропонував Сирії продовольчу підтримку. Україні це потрібно, "щоб спокій там міг стати для нас опорою в русі до реального миру", пояснив президент.