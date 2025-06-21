Путін згадав про Суми не випадково: від яких важливих напрямків ворог відвертає увагу України

Владімір Путін заявив, що нібито не має в планах захоплювати Суми, проте не виключив такої можливості. Водночас найгарячішою ситуація залишається на іншому напрямку.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу про справжній задум росіян. Також він припустив, коли і де ворог активізує свої дії.

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Є два основні напрямки тиску росіян

Світан наголосив, що активність росіян поблизу Сум – це відволікаючий маневр.

Вони зібрали на цьому напрямку приблизно 50 тисяч особового складу, але такою кількістю військових не зможуть, на його думку, захопити місто. Їм потрібно щонайменше 200 тисяч, проте їх необхідно перекидати з інших напрямків, а на це потрібний час. Наразі такий процес не спостерігається.

Основне завдання ворога – розтягнути українські резерви по всій довжині фронту, щоб ми їх використовувалт не на основному напрямку, а на допоміжних,

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Так само ворог відвертає українські сили на Херсонщині, кілька місяців створюючи видимість готовності форсувати Дніпро. На цьому напрямку у нього наразі також недостатньо сил та засобів.

Основні дії противник сконцентрує на Запорізько-Донецькому фронті. Це головна мета противника до кінця року,

– відзначив військовий експерт.

Два основні напрямки тиску росіян:

у бік Костянтинівки з розгоном до Слов'янська та Краматорська;

район Гуляйполя і до Новосілки.

Щодо Костянтинівки, то, за його словами, окупанти стягують туди техніку, яку збирали під час оперативної паузи. Вони починають там наступати вже колонами.

У серпні-вересні росіяни здійснюватимуть найбільший тиск, а зараз вони для цього підтягують резерви,

– підкреслив Роман Світан.

Водночас українським силам не можна зараз відвертатися насамперед від Донецького напрямку, тому що для росіян вигідніше за все зосередити сили на Костянтинівці, тому що вона ближче до тилу ворога, та південніше Покровська. Також поруч з Костянтинівкою – Горлівка – військовий хаб окупантів, звідки вони можуть перекидати у її бік велику кількість техніки.

До слова, як зауважив військовий експерт Владислав Селезньов, ситуація на південний захід від Костянтинівки залишається надзвичайно складною. Там росіяни мають певні просування. Також, за його словами, на Новопавлівському напрямку "формуються лещата оперативного напівоточення" українських сил та засобів".

Однак наразі немає чіткого розуміння, на думку Селезньова, про наміри окупантів: чи будуть вони рухатися у бік Костянтинівки, чи продовжать формувати оперативне оточення навколо Покровсько-Мирноградської міської агломерації.