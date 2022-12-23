Збирають речі: росіяни тренуються масштабно евакуйовуватися біля Мелітополя
Російські окупанти й колаборанти біля Мелітополя – у паніці. 22 грудня вони почали тренування з масштабної евакуації.
Під Мелітополем повторюється херсонський сценарій
Росіяни готуються втікати з населених пунктів під Мелітополем. Про це в ефірі національного телемарафону заявив мер міста Іван Федоров.
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Від вчора вони (окупанти – 24 канал) почали проводити тренування евакуації у селищах навколо Мелітополя. Вони тренувалися на території Терпіннівської сільської ради та Новобогданівської селищної ради,
– сказав Федоров.
Де розташована Терпіннівська громада: карта
Так, росіяни збирають всі речі з сільської ради. Вони відправляють дітей зі шкіл та садочків зі словами "ми так тренуємося". Мер зазначив, що за даними Генштабу, окупанти готуються до масштабної евакуації з Василівки та навколишніх селищ.
Це відбуватиметься так само як і кілька місяців тому у Херсоні. Тоді росіяни масово вивозили людей з тимчасово окупованих територій у Росію і розселяли їх у якихось вагончиках і таборах.
За словами Федорова, місцеві мешканці стурбовані цією ситуацією. Вони хочуть стабільності та прогнозованості, а також чекають на перемогу України й деокупацію.Зверніть увагу! Федоров зазначив, що найважче у Мелітополі з їжею та ліками. Медикаментів на окупованих територіях немає, а ті, що є, дуже дорогі. Наприклад, вітамін C коштує у 16 разів дорожче ніж на підконтрольній території.