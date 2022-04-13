Росіяни цинічно обстрілюють Харків: четверо загиблих і багато поранених

Російські окупанти продовжують цинічно атакувати з повітря житлові райони Харкова. Внаслідок обстрілів ворога загинули 4 мирних мешканці та ще 10 зазнали поранень.

Про це 13 квітня повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Протягом дня окупанти продовжували обстрілювати житлові райони Харкова, де немає жодної військової інфраструктури. Це жорстокі умисні атаки проти мирного населення,

– зазначив він.

Очільник ОВА вказав, що інтенсивні артилерійські удари фіксували на:

Північній Салтівці;

602-му мікрорайоні;

ХТЗ;

селищі Жуковського.

"На жаль, унаслідок обстрілів загинули 4 мирних мешканці та 10 зазнали поранень", – додав він.

Олег Синєгубов наголосив, що російські окупанти постійно та хаотично завдають ударів по житлових районах і закликав людей не нехтувати сигналами тривоги.

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