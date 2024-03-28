Влаштували цілодобовий терор: яку небезпечну бомбу росіяни застосували на Сумщині

Росіяни вперше використали потужну бомбу ОДАБ-1500. Новою зброєю ворог вдарив по Великій Писарівці в Сумській області.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, наголосивши, що це дуже небезпечна бомба. Цією зброєю росіяни завдають ударів не тільки в зоні бойових дій, а і по цивільних об'єктах.

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Це була передумова

Росіянами здійснили перше верифіковане застосування такої потужної бомби по території Сумщини.

Зараз російські окупанти постійно атакують Сумську область, де влаштували цілодобовий терор цивільного населення по прикордонній смузі з використанням авіаційних бомб з універсальним модулем планування та корекції польоту,

– зазначив військовий оглядач.

ОДАБ (об'ємно-детонувальна авіабомба) використовує об'ємний детонувальний ефект. Вона накриває площу, залежно від маси вибухової речовини. В цій якості застосовуються висококалорійні речовини, зокрема, закис етилену. Це може бути піперилен і інші висококалорійні елементи, які утворюють на площі тиск майже до 120 атмосфер.

В епіцентрі ефективного впливу 120 атмосфер – це величезний тиск, від якого майже неможливо сховатися. Тому ці бомби максимально небезпечні, навіть більше, ніж класичні ФАБи – ФАБ-500, ФАБ-1500,

– зазначив він.

В цьому випадку йдеться про бомбу ОДАБ-1500. ОДАП-500 вперше було зафіксовано у січні 2024 року з блоком УМПК (універсальний модуль планування та корекції). Це вже була передумова того, що росіяни почнуть їх використовувати. Якщо в них є УМПК для ФАБ-1500, то вони її пристосували і до ОДАП-1500.

"Росіяни зараз максимально використовують усю номенклатуру своїх авіаційних бомб, які залишили ще з часів Радянського Союзу. Їх вони можуть виробляти за старою методологію", – підкреслив Олександр Коваленко.

ОДАБ-500/1000/1500 Це об'ємно-детоновані авіабомби, які є різновидом фугасних бомб. Вони призначені для ураження фугасною дією живої сили та легкоуразливої техніки. Також застосовуються для розмінування місцевості. Площа ефективного впливу бомби ОДАБ-500 – до 300 квадратних метрів, де тиск сягає від 90 до 120 атмосфер, а в тротиловому еквіваленті питома потужність близько 1 тонни. У ОДАБ-1500 площа ефективного впливу – 500 квадратних метрів. Це об'ємно-детоновані авіабомби, які є різновидом фугасних бомб. Вони призначені для ураження фугасною дією живої сили та легкоуразливої техніки. Також застосовуються для розмінування місцевості. Площа ефективного впливу бомби ОДАБ-500 – до 300 квадратних метрів, де тиск сягає від 90 до 120 атмосфер, а в тротиловому еквіваленті питома потужність близько 1 тонни. У ОДАБ-1500 площа ефективного впливу – 500 квадратних метрів.

Ситуація в Сумській області