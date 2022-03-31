Росіяни в Україні збили свій же літак, – глава розвідки Великої Британії
Джерело:Reuters
Російські військові налякані силою ЗСУ й відмовляються виконувати накази. Вони спеціально виводять з ладу техніку та навіть випадково збили один зі своїх літаків.
Про це під час виступу в Австралійському національному університеті у Канберрі повідомив глава британської радіоелектронної розвідки Джеремі Флемінг, посилаючись на дані, які є в розпорядженні спецслужби.
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Ми бачили, як російські солдати – без зброї та морального духу – відмовляються виконувати накази, саботують власну техніку та навіть випадково збивають власний літак,
– розповів очільник GCHQ.
Джеремі Флемінг зазначив, що Путін помилився, недооцінивши опір українського народу та рішучість Заходу щодо запровадження санкцій. Розвідники вважають, що радники диктатора бояться сказати йому правду.
Втрати Росії у війні проти України
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого по 30 березня орієнтовно склали:
- особового складу близько 17 300;
- танків 605;
- бойових броньованих машин 1 723;
- 305 артилерійських систем;
- 96 РСЗВ;
- 54 ППО;
- 131 літак;
- 131 гелікоптер;
- 81 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 184 одиниці автомобільної техніки;
- 7 кораблів /катерів;
- 75 цистерн з ПММ;
- 21 одиниця спеціальної техніки;
- 4 пускові установки ОТРК/ТРК.