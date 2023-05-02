Менталітет такий, – окупант хоче залишитися у полоні, бо не вірить, що Росію можна змінити

Російський окупант, який не хоче повертатися до себе на болота, побідкався через "тяжку доленьку". Він розповів, що командування ставилося до загарбників, як до "шматка м'яса".

Російські окупанти масово вирушають на концерт до Кобзона. А ті, які потрапляють у полон, схоже, бояться тільки одного: повернутися додому, у Росію. Зокрема, один з окупантів зізнався, що у полоні – краще, повідомили джерела 24 Каналу у ЗСУ.

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Загарбники не потрібні нікому: навіть власному командуванню. Окупант наголосив, що керівник казав представникам "другої армії світу", що хоче, аби їх всіх ліквідували, бо "за**али".

Росіянин, який припхався в Україну скоювати геноцид, раптом заявив: він не хоче, аби люди помирали й категорично закликає громадян країни-терористки не їхати воювати.

Чи може щось змінитися у самій Росії

Окупант заявив, що не вірить у зміни в самій Росії. Він наголосив, що людям там бракує єдності, та й загалом усім байдуже. Причина, вочевидь, – менталітет.

Люди просто такі, напевно, такий менталітет. Тобто, як їх вирощували, виховували, то вони і, напевно, виросли такими,

– побідкався ворог.

Повертатися додому окупант не хоче. Він знає, що там його не чекає нічого доброго.