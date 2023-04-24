Навіть не для захисту: в ОК "Південь" назвали причину активного риття ворогом окопів у Криму

Росіяни в тимчасово окупованому Криму готуються до контрнаступу ЗСУ. Створення лінії оборони в прибережних зонах може означати не лише бажання окупантів чинити спротив.

Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, російські гауляйтери хочуть на останок відмити гроші.

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Росіяни панікують

Наталія Гуменюк наголосила, що перехоплення розмов окупантів підтверджує, що вони дійсно побоюються, що ЗСУ увійдуть в Крим.

"Вони скаржаться родичам та між собою обговорюють про те, що неминучий наступ ЗСУ, прихід сил оборони, розвиток подій по Кримському півострову", – пояснила вона.

Для того, аби бодай якось протистояти українським захисникам, росіяни намагаються облаштувати додаткові рубежі оборони.

Оскільки усвідомлюють, що розпорядження, які будуть отримувати від військово-політичного керівництва країни будуть суперечити здоровому глузду,

– переконана речниця ОК "Південь".

За її словами, риття окопів – це спосіб зобразити, що вони чинили хоча б якийсь спротив.

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У Криму відмивають гроші

Наталія Гуменюк зазначила, що те, що відбувається на пляжній зоні в Криму, виглядає доволі двозначно.

Чиновницький потенціал, який накопичений в Криму і відчував себе досить спокійно за часів анексії, усвідомлює, що вже пора збирати речі й намагається відмити гроші на останок на прибережній смузі,

– повідомила вона.

На її думку, Росія виділяє багато коштів на зведення оборонних споруд. Натомість її підлеглі лише імітують активну роботу, розуміючи всю безглуздість ситуації.

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