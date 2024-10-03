Росіяни уночі запустили 105 "Шахедів": як відпрацювала ППО

У ніч проти 3 жовтня окупанти вкотре атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Російська армія запустила 105 ударних БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах. Ворожі безпілотники збивали у 15 областях.

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Чергова цинічна атака ворога

У ніч на 3 жовтня 2024 року ворог вкотре атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Росіяни запустили безпілотники близько о 21:00 2 жовтня, й атака тривала до 07:00 3 жовтня. Усього окупанти здійснили пуски 105 "Шахедів".

Традиційно, ворог атакував з кількох напрямків і запускав дрони з:

мису Чауда у тимчасово окупованому Криму,

Курська,

Приморсько-Ахтарська,

міста Орел.

Таку масовану атаку ворога відбивали за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та мобільних вогневих груп. Загалом, сили ППО працювали у 15 областях України: Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській.

Українські захисники провели потужну бойову роботу і збили 78 ворожих ударних БпЛА. Водночас ще 23 дрони – локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно, внаслідок активної протидії РЕБ. Наразі інформація щодо наслідків уточнюється. Крім того, один безпілотник полетів у напрямку Білорусі.



Як відпрацювала ППО / Інфографіка Повітряних сил

Відомо, що ворог прицільно атакував деякі з регіонів. Так, десятки "Шахедів" намагалися завдати ударів у Полтавській області. Сили ППО відбивали атаку майже 12 годин.

На щастя, минулося без постраждалих, однак є деякі пошкодження інфраструктури. Як повідомили у Полтавській ОВА, уламками безпілотників пошкодило 6 будівель комерційного призначення у Лубенському районі. У Кременчуцькому районі уламками пошкоджено покрівлю господарської споруди, скління в житловому будинку та дитячому садочку.