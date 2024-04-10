Знову "загубили": російські військові упустили авіабомбу над окупованою територією Херсонщини
Окупанти упустили авіабомбу на окупованій частині Херсонської області. Її 5 квітня виявив у полі місцевий житель.
Про це повідомило російське видання. Зазначило, що йдеться про ФАБ-250, пише 24 Канал.
До речі Російські літаки вкотре скинули авіабомби на Бєлгородську область, – ЗМІ
Загарбники "упустили" ФАБ на Херсонщині
Російські загарбники упустили авіабомбу на окупованій частині Херсонщини. Минулого тижня, зокрема, 5 квітня, місцевий житель виявив у полі вирву. У ній була авіабомба, що не розірвалася.
Вона впала за 5 кілометрів від Новоукраїнки в Новотроїцькому районі. Спеціалісти, які прибули на місце, впізнали боєприпас як російський ФАБ-250.
Місцеве населення попередили про небезпеку. Уже найближчим часом бомбу утилізують.
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Окупанти не вперше "упускають" авіабомби, зокрема, на Бєлгородщину
- До речі, напередодні стало відомо, що окупанти упустили ФАБ-1500 на продуктовий магазин в окупованому Єнакієвому Донецької області.
- Також раніше ЗМІ писали, що за останні 3 тижні збройні сили Росії упустили як мінімум 21 бомбу на Бєлгородську область.
- Зокрема, 30 березня дві авіабомби ФАБ-500 виявили за 2 кілометри від села Крюково.