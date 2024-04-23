На Бєлгородську область знову "нештатно зійшла" ракета, – ЗМІ

Росія продовжує дивувати своїми "авіаційними здібностями". Так, на Бєлгородську область знову "нештатно зійшла" ракета.

Нагадаємо, 1 лютого російські військові "впустили" авіабомбу ФАБ-500 у тимчасово окупованому місті Зимогір'я Луганської області. На щастя, боєприпас не вибухнув і ніхто не постраждав.

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Окупанти впустили ракету на території Росії

Збройні сили Росії вкотре упустили ракету на Бєлгородську область.

За даними російського телеграм-каналу ASTRA, 19 квітня за два кілометри від села Красне в полі виявили боєприпас – ракету X59.

Вона (ракета – 24 Канал) "нештатно" зійшла за 92 кілометри від кордону з Україною,

– розповіли в російському телеграм-каналі.

Там зазначили, що військовим довелося знищувати її на місці. За їхніми словами, руйнувань та постраждалих немає.

Російський літак вкотре "упустив" авіабомбу над Бєлгородською областю: основне