Росіяни запустили "Шахеди" на Одесу та б'ють балістикою по Харкову: де зараз тривога

7 січня 2024, 22:24
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Вечір 7 січня не став винятком у ракетно-дронових атаках по Україні. Де зараз летять дрони та ракети, які міста та села обстрілюють росіяни – розкаже 24 Канал.

Якщо у вашому населеному пункті тривога – пройдіть в укриття! Не нехтуйте безпекою!

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Де зараз тривога

 

23:28, 07 січня

Група 1 пройшла Одеський район наскрізь і перебуває у Чорному морі. Група 2 все ще прямує на Одесу/Чорноморськ із західного напрямку,
– пишуть моніторингові канали.
 

23:10, 07 січня

Карта тривог станом на 23:10.

23:04, 07 січня

Одеса – залишайтеся в укриттях!

22:52, 07 січня

Дрони рухаються у напрямку Білгород-Дністровського району.
 

22:42, 07 січня

Активність ворожої тактичної авіації на північному, східному та південно-східному напрямках. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

22:35, 07 січня

Окупанти завдали два удари по Харкову, попередньо – ракетами С-300. Також зафіксовані влучання у Вовчанській громаді. Профільні служби продовжують огляд місць. На цю хвилину – без постраждалих,
– написав голова ОВА Синєгубов.

22:31, 07 січня

Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

22:14, 07 січня

Дрони тримають курс на Одещину.

22:10, 07 січня

Вибухи в Харкові.

22:10, 07 січня

Харківщина – загроза застосування балістичного озброєння.

21:53, 07 січня

Миколаїв – перебувайте в укриттях!

21:29, 07 січня

Рух групи ворожих БпЛА типу Shahed із Херсонщини в напрямку Миколаївщини.

 

Автор: Ірина Чеботнікова