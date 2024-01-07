Росіяни запустили "Шахеди" на Одесу та б'ють балістикою по Харкову: де зараз тривога

Вечір 7 січня не став винятком у ракетно-дронових атаках по Україні. Де зараз летять дрони та ракети, які міста та села обстрілюють росіяни – розкаже 24 Канал.

Якщо у вашому населеному пункті тривога – пройдіть в укриття! Не нехтуйте безпекою!

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Де зараз тривога