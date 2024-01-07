Росіяни запустили "Шахеди" на Одесу та б'ють балістикою по Харкову: де зараз тривога
Вечір 7 січня не став винятком у ракетно-дронових атаках по Україні. Де зараз летять дрони та ракети, які міста та села обстрілюють росіяни – розкаже 24 Канал.
Якщо у вашому населеному пункті тривога – пройдіть в укриття! Не нехтуйте безпекою!
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Де зараз тривога
Група 1 пройшла Одеський район наскрізь і перебуває у Чорному морі. Група 2 все ще прямує на Одесу/Чорноморськ із західного напрямку, Одеса – залишайтеся в укриттях! Дрони рухаються у напрямку Білгород-Дністровського району. Активність ворожої тактичної авіації на північному, східному та південно-східному напрямках. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження. Окупанти завдали два удари по Харкову, попередньо – ракетами С-300. Також зафіксовані влучання у Вовчанській громаді. Профільні служби продовжують огляд місць. На цю хвилину – без постраждалих, Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Дрони тримають курс на Одещину. Вибухи в Харкові. Харківщина – загроза застосування балістичного озброєння. Миколаїв – перебувайте в укриттях! Рух групи ворожих БпЛА типу Shahed із Херсонщини в напрямку Миколаївщини.
– пишуть моніторингові канали.
– написав голова ОВА Синєгубов.
Група 1 пройшла Одеський район наскрізь і перебуває у Чорному морі. Група 2 все ще прямує на Одесу/Чорноморськ із західного напрямку,
Одеса – залишайтеся в укриттях!
Дрони рухаються у напрямку Білгород-Дністровського району.
Активність ворожої тактичної авіації на північному, східному та південно-східному напрямках. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Окупанти завдали два удари по Харкову, попередньо – ракетами С-300. Також зафіксовані влучання у Вовчанській громаді. Профільні служби продовжують огляд місць. На цю хвилину – без постраждалих,
Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
Дрони тримають курс на Одещину.
Вибухи в Харкові.
Харківщина – загроза застосування балістичного озброєння.
Миколаїв – перебувайте в укриттях!
Рух групи ворожих БпЛА типу Shahed із Херсонщини в напрямку Миколаївщини.