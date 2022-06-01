Росіяни увімкнули в Маріуполі воду, але вона ллється на вулиці і загрожує епідеміями

Росіяни, захопивши Маріуполь, продовжують відзначатись цинічною та звірською поведінкою. Через їхні дії в місті може бути епідемія.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко поінформував, що відбувається в місті. Російські окупанти вирішили дати людям воду.

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Окупанти знов увімкнули воду. Тепер по всіх районах. Частково вона з'явилась в кранах. Але здебільше – на вулицях. Тепер в маріупольців нова розвага на літо. Замість купатись в фонтанах – просто купатись на вулицях,

– висміює дії загарбників Андрющенко.

Він наголошує, що таким способом і в таку погоду епідемія через екскременти вже стала реальністю. Підтвердженням цього є не тільки рівень смертності в Маріуполі, але й інші непрямі наслідки.

Андрющенко констатує, що, на жаль, немає зараз доступу та можливості евакуювати маріупольців з міста. Тому всі вони під загрозою.

Що відбувається в Маріуполі

Петро Андрющенко інформує про те, що зараз російські загарбники чинять в місті. Він повідомляв, що російська окупаційна влада вже проводить паспортизацію населення в українському Маріуполі. У знищеному місті цинічні загарбники розпочали прийом документів для отримання російського паспорта.

Також не соромиться армія мародерів красти все, що їй вдалось загарбати в порту Маріуполя. Посягнули навіть на судна, які там стояли, називаючи це так званою "націоналізацією". Тобто фактично викрали 34 судна. Вже почали процес, щоб їх перейменувати та змінити прапори. А на судно РМ3 Росії вони завантажили 2,5 тисячі тонн рулонної сталі. Усе, що змогли вкрасти, звісно ж, вирушило в порт Ростова-на-Дону.

Те, що в захопленому Маріуполі ще змогло вціліти, російські окупанти відправляють в окупований Донецьк. Наприклад, медичне обладнання, якого вони зроду не бачили. А в приміщенні Маріупольського тролейбусно-трамвайного управління загарбники знайшли 7 вцілілих тролейбусів. Їх також відправили туди.

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