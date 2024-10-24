Росіяни вбили 4 полонених нацгвардійців біля Селидового: прокурори розпочали розслідування

Офіс генпрокурора повідомив про черговий воєнний злочин росіян поблизу Селидового. На жаль, російські загарбники вбили ще 4 полонених бійців Національної гвардії України.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора. Наразі розпочато розслідування.

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Росіяни вбили українських полонених біля Селидового

Згідно з оприлюдненою інформацією, ще 6 жовтня 2024 року четверо військових Національної Гвардії України виконували службово-бойові завдання на позиціях в районі міста Селидове Покровського району Донецької області.

Близько 13:00 окупаційні війська розпочали штурм укріплень, під час якого захопили наших захисників у полон. Після цього російські загарбники записали допит поранених беззбройних нацгвардійців на відео.

Наступного дня Сили оборони повернули втрачені позиції та у ході проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців,

– йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, днями біля Селидового росіяни також розстріляли двох бійців ЗСУ. Окупанти поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї.