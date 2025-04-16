Росіяни вбили у Дніпрі двох жінок, серед постраждалих є 9-місячна дитина
- 16 квітня у Дніпрі від атаки дронів загинула молода дівчина, 7 осіб постраждали, включно з 9-місячною дитиною.
- Пошкоджені будинки, заклади освіти та культури, у місті сталося кілька пожеж, є перебої з електрикою.
Ввечері 16 квітня Дніпро опинилося під масованою атакою дронів. На жаль, внаслідок ударів є жертви.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
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Що відомо про жертв атаки БпЛА на Дніпро
Під час атаки на Дніпро росіяни вбили двох людей: молоду дівчину, а також жінку старшого віку.
Станом на 23:57 відомо про 16 постраждалих, зокрема троє дітей. Окрім 9-місячної дівчинки, хлопці 6 та 11 років. Вони у задовільному стані. До лікарень доставили п'ятьох людей, їм надають меддопомогу.
У Дніпропетровській ОВА вказують, що внаслідок атаки пошкоджені будинки, заклади освіти та культури, понівечені автомобілі. Налякані пересічні містяни, особливо – діти.
Скоро на ворожих пабліках зʼявиться черговий вкид про "знищення офіцерів НАТО". По факту ж знову терор цивільного населення в Дніпрі,
– додав Лисак.
Зауважимо, що місцеві повідомляли щонайменше про 10 вибухів у місті. Над містом видно дим, у місті через атаку сталося кілька пожеж. Є повідомлення про перебої з електрикою.
Очільник міста Борис Філатов розповів, що один з російських дронів влучив за 100 метрів від мерії. Багато цивільних будівель пошкоджено.