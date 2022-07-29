Росіяни зберуть з Антонівського моста снаряди від HIMARS для "доказів" в Оленівці, – аналітик

російські нелюди опублікували відео зі страшними кадрами тортур над українськими полоненими у Оленівці. Зрештою, потім вони обстріляли місце перебування наших захисників та звинуватили у цьому Україну. Аналітик вважає, що росіяни вдадуться до підлості, аби сфабрикувати "докази".

Про це 24 каналу розповів експрацівник СБУ Іван Ступак. Він також зазначив, що росіяни могли приховати власні злочини, здійснивши обстріл бараків у Оленівці. А також це могло бути зроблено для того, аби дискредитувати артилеристів ЗСУ.

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"Окупанти намагаються внести розбрат поміж наших воїнів, ніби "погляньте, самі ж вбиваєте своїх побратимів". Також, це ІПСО, яке має викликати недовіру народу до наших військових", – каже Іван Ступак.

Іван Ступак Iм'я експерта колишній працівник Служби Безпеки України Я переконаний, що росіяни десь зберуть уламки від HIMARS із Антонівського мосту, привезуть на це місце, десь їх розкидають та продемонструють, як "докази" на пропагандистських помийках.

На думку Івана Ступака, цифри жертв та постраждалих – правдиві. Російським вбивцям важливо взяти із цієї ситуації максимум, тому вони будуть показувати тіла та намагатимуться залучити "міжнародних експертів".

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