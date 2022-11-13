На Чернігівщині на колінах провели в останню путь прикордонницю, яку вбили росіяни

Тетяна Виноградська була штаб-сержанткою та працювала на одному з пунктів пропуску Чернігівського прикордонного загону. Росіяни вбили прикордонницю 9 листопада.

Про це розповіли у Державній прикордонній службі. Церемонія прощання відбулася 11 листопада у місті Городня.

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"Вона була обличчям країни – на кордоні першою зустрічала й останньою проводжала. Війна Росії проти України змінила все", – написали прикордонники.

Яким було прощання

У Держприкордонслужбі зазначили, що 9 листопада Тетяна виконувала службові обов'язки. Під час цього вона потрапила під ворожий обстріл і отримала смертельне поранення від уламків.

Росіяни вбили ще одне молоде життя, жінку, доньку, матір. Нема прощення катам за те, що вони не дають нам спокійно жити на своїй землі, ростити дітей, любити й бути щасливими, – розповіли колеги загиблої.

Прикордонницю зустрічали під прапорами, вистеляючи дорогу квітами. Її поховали на Городнянщині з усіма військовими почестями.

"Не пробачимо супостату батьківське горе і дитячі сльози. Не забудемо ніколи тих, хто склав голову за те, щоб ми мали право на життя і свободу", – написали прикордонники.

Що відомо про Тетяну Виноградську

Прикордонниці цієї весни виповнилося 34 роки. У Держприкордонслужбі на паспортному контролі вона працювала з 2012 року. Чоловік Тетяни військовослужбовець. Також у жінки залишилася 13-річна донька.

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