Зброєю погрожували керівництву: окупанти вдалися до чергової провокації на Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС залишається об'єктом для провокацій росіян. Вони нехтують ядерною безпекою та використовують об'єкт для знімання пропагандистських роликів.

Запорізька АЕС перетворилася на військовий об'єкт російських окупантів. Вони подають захоплення ядерного об'єкта як одне з найбільших "досягнень" у війні проти України.

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Провокація ворога на ЗАЕС

Як повідомили в "Енергоатомі", російські окупанти під дулами автоматів змусили керівництво та працівників станції заявити про "безпечну роботу" об'єкта. Відповідні інтерв'ю ворог змусив їх дати для блогера-пропагандиста.

Також російські окупанти здійснили "екскурсію" пропагандистів до приміщень з обмеженим доступом. Увесь персонал погрозами змусили дати інтерв'ю пропагандистам.

Разом з тим повідомляється, що міф окупантів про те, що захоплена станція працює на росію, не відповідає дійсності. ЗАЕС залишається під керуванням НАЕК "Енергоатом", а вироблена нею електроенергія постачається в енергомережу України.

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росіяни почали проводити альтернативну мобілізацію в найбідніших регіонах росії. Вони сподіваються спокусити своїх громадян великими заробітками та поповнити ряди свого "гарматного м'яса".

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